San Luis Potosí
ESTADO FORTALECE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS CUATRO REGIONES

sábado, marzo 7, 2026

* El programa beneficia a miles de familias en las cuatro regiones y contribuye a reducir la carencia alimentaria.

Como parte del apoyo sin límites que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona brinda a la economía familiar, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) continúa con la entrega del programa de Seguridad Alimentaria en municipios de las cuatro regiones.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la carencia alimentaria en el Estado ha mostrado una tendencia a la baja, ubicándose en 11.7 por ciento de la población. Durante los recorridos de esta semana, personal de la dependencia realizó la entrega de cerca de 22 mil despensas en municipios como Ciudad Valles, Xilitla, San Vicente Tancuayalab, Rayón, Cárdenas, Villa de Arista, Tanlajás, San Martín Chalchicuautla, San Ciro de Acosta y Tierra Nueva.
Tan solo en San Martín Chalchicuautla se distribuyeron alrededor de cinco mil 500 despensas en comunidades como Mesa del Toro, Ixtepec, Soledad, Domingo Zapoyo, El Manantial, Potrero, Tempexquititla y Pitagio, entre otras. Con este programa, el Gobierno del Estado ha beneficiado a más de 350 mil familias desde 2021 y tiene como meta para 2026 alcanzar a 600 mil beneficiarias y beneficiarios, confirmando el cambio que se vive y se siente.

