MÁS DE 10 MIL PERSONAS BENEFICIADAS CON LABORES DE PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL

* La Guardia Civil Estatal dio seguimiento a comités vecinales en la zona metropolitana, Cedral y Ciudad Valles, beneficiando con mayor presencia en colonias y fraccionamientos.

En seguimiento a la estrategia de seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) fortaleció el programa de prevención y proximidad social, que esta semana permitió acercar servicios, orientación y acompañamiento a más de 10 mil personas.

A través de estas acciones se consolida una política de seguridad cercana a la ciudadanía, alineada con la visión de un San Luis Potosí que avanza sin límites en la protección y bienestar de sus familias.

La Unidad de Prevención del Delito de la Guardia Civil Estatal (GCE) visitó diversas instituciones educativas, entre ellas las primarias Andrés Quintana Roo, Profr. Jesús Ramón Álvarez y Juan de la Barrera; el Colegio de Bachilleres 26; la Telesecundaria Miguel Barragán; las secundarias Flavio C. Sifuentes Medina y Adolfo López Mateos; la Universidad de Desarrollo Emprendedor, además de la Academia de Futbol Lobitas. En estos espacios se realizaron pláticas sobre riesgos digitales, cultura de la denuncia, ciberbullying, ley de menores infractores, cultura vial y medidas de seguridad en motocicletas, así como talleres de defensa personal dirigidos a mujeres y actividades para fortalecer los valores en la familia.