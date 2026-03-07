GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSA SEGURIDAD CON OPERATIVOS PERMANENTES

• La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado brinda resultados en seguridad.

Como parte de los trabajos preventivos en la Huasteca potosina, la Guardia Civil Estatal detuvo a Luis “N”, de 39 años; Natali “N”, de 40 años; y Rosalba “N”, de 68 años, presuntos responsables de actos constitutivos de delito, cometidos en agravio del patrimonio de la ciudadanía y por delitos contra la salud.

Al momento de su detención, se les aseguraron 10 dosis de “cristal”, 10 dosis de “crack”, 20 “ponchallantas” y un vehículo Toyota modelo 2017.

Para la tranquilidad de las familias de las cuatro regiones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalece los operativos para consolidar un estado cada vez más seguro.