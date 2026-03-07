ESTE LUNES, SE INAUGURA EXPOSICIÓN “ENTRE LAS SOMBRAS DE MI ALTER EGO” EN EL TEATRO «DOROTEO ARANGO»

* El artista potosino Jon Dorado presentará 33 piezas entre esculturas y pinturas que invitan a explorar emociones profundas.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, invita a la ciudadanía a la ceremonia de inauguración de la exposición “Entre las sombras de mi alter ego”, del artista potosino Jon Dorado, que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de marzo en el lobby del Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango»; la muestra promete envolver al público en un recorrido artístico cargado de simbolismo y sensibilidad, reafirmando el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por impulsar espacios de expresión y acercar el arte a las familias solendeses y visitantes.

El director de Cultura y Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó la importancia de abrir espacios para la creación artística contemporánea y expresó: “en Soledad seguimos apostando por el talento local y por generar escenarios donde las y los artistas puedan compartir su visión con la comunidad; esta exposición es una invitación a reflexionar, sentir y dialogar con el arte”. Con esta muestra, Jon Dorado reafirma su compromiso con la creación contemporánea potosina y con una visión que busca conectar con las emociones y la sensibilidad de quienes la visiten.

La exposición está integrada por 33 piezas en técnica mixta, entre esculturas y pinturas, que invitan a recorrer emociones profundas como la melancolía, la ansiedad y la construcción simbólica del alter ego, plasmadas en una propuesta artística que cautivará a las y los visitantes; su creador, Jonathan Oswaldo Plascencia, conocido artísticamente como Jon Dorado, es egresado de la Escuela Estatal de Artes Plásticas y se ha destacado como activista, impulsor del arte y fundador del colectivo Artistas Potosinos por el Arte.

Esta exposición forma parte de la agenda cultural que impulsa la Administración Municipal para fortalecer la identidad, el talento local y el acceso de la población a actividades culturales de calidad, reiterando que la cultura es una herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social y la promoción del talento potosino.