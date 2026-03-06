SOLEDAD INVITA A FAMILIAS A CONVIVENCIA ATLÉTICA CONMEMORATIVA DEL DÍA DE LA MUJER

– La actividad forma parte de las acciones conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y busca fomentar la convivencia, la activación física y el reconocimiento al papel de las mujeres en la sociedad.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a las familias a participar este domingo 8 de marzo a la Convivencia Atlética 3k, que se realizará a las 8:00 de la mañana en el Parque Lineal “Providencia”, en Hogares Populares Pavón, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una actividad que forma parte de las acciones impulsadas por la Administración Municipal que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con el propósito de promover la activación física, la unión familiar y el reconocimiento a la fuerza y participación de las mujeres en la vida social.

Esta convivencia deportiva forma parte de la “Semana Morada”, una agenda impulsada por la Guardia Civil Municipal a través de la Unidad de Atención de Violencia Familiar y de Género (UAVI) y la Subdirección de Proximidad Social, mediante la cual se han realizado diversas actividades dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes.

La carrera recreativa está dirigida a mujeres y a la población en general, en un ambiente de convivencia que busca visibilizar el liderazgo y la importancia de las mujeres en el municipio; las y los participantes podrán recorrer tres kilómetros en un espacio pensado para compartir, celebrar y fortalecer el mensaje de igualdad, por lo que se invita a las asistentes a portar alguna prenda color morado como símbolo de la lucha y los derechos de las mujeres.

Durante los primeros días se llevaron a cabo conversatorios sobre liderazgo femenino, módulos de detección de cáncer de mama y servicios municipales, jornadas de vacunación, así como una Feria de Seguridad en la colonia La Virgen, además de clases de activación física y defensa personal, y como parte de la recta final de esta agenda, aún se contempla la instalación de un módulo de vacunación y servicios municipales este sábado en Plaza Citadina, acciones enfocadas en fortalecer la prevención, el bienestar y la participación social.