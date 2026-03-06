INICIATIVA PRIVADA DESTACA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA QUE DEJARÁ LA FERIA DE LA ENCHILADA 2026

* Representantes del sector restaurantero y de agencias de viajes prevén incremento en visitantes y derrama económica, además de impulsar la promoción de las enchiladas potosinas como emblema gastronómico de Soledad.

Representantes de la iniciativa privada del sector turístico y restaurantero expresaron su respaldo a la realización de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, al destacar que este evento impulsará la llegada de visitantes y fortalecerá la actividad económica en Soledad de Graciano Sánchez durante la temporada vacacional de Semana Santa, resultado del trabajo de promoción que realiza el Ayuntamiento encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) en San Luis Potosí, Alejandro Espinosa Abaroa, afirmó que la Feria representa un beneficio directo para el sector gastronómico de la zona metropolitana. “Es algo muy benéfico, en especial para la industria restaurantera de Soledad y toda la zona conurbada, porque un evento de esta magnitud trae turismo y derrama económica para San Luis Potosí”, señaló.

El líder restaurantero estimó que, durante la realización de este evento, los establecimientos pueden registrar incrementos de entre 30 y 40 por ciento en la afluencia de comensales, además de destacar el impulso que se busca dar a la gastronomía local, particularmente a las enchiladas potosinas, símbolo de esta celebración. Explicó que desde la CANIRAC se promueve que restaurantes y negocios del sector integren este platillo y otros productos regionales en su oferta para fortalecer la identidad culinaria del estado. “Ha habido apertura de parte del alcalde y de la Dirección de Desarrollo Económico para trabajar en conjunto con la Cámara, lo cual fortalece al sector y permite que más negocios participen”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en San Luis Potosí, Daniela Alejandra Alonso Barrón, destacó que la cartelera artística, cultural y gastronómica presentada para la edición 2026 convertirá a la Feria en un atractivo turístico clave para el estado. “La verdad es que va a ser un evento grandioso; la cartelera y la muestra gastronómica harán que la Feria Nacional de la Enchilada sea una experiencia increíble para visitantes y familias”, expresó.

Asimismo, indicó que las agencias de viajes promoverán este evento a nivel nacional para atraer más visitantes durante Semana Santa. “Tenemos la oportunidad de promocionarlo con agencias de otros estados y esperamos un incremento de entre 5 y 10 por ciento en la actividad turística respecto al año pasado”, afirmó, al subrayar que este tipo de eventos consolidan a Soledad como un destino turístico y gastronómico en crecimiento.