MOVILIDAD SIN LÍMITES: AVANZA LA REHABILITACIÓN DE LAS LATERALES DE LA 57

* Actualmente se realizan trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica para mejorar la movilidad y seguridad vial.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, continúa impulsando acciones para mejorar sin límites la movilidad en la zona industrial con los trabajos de rehabilitación de las laterales de la carretera 57, una obra estratégica que permitirá agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad a miles de personas que diariamente circulan por esta importante vía.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, detalló que actualmente se realizan trabajos de fresado y recuperado de material asfaltico existente en los carriles del eje 122 al eje 126 acumulando aproximadamente 4.5 kilómetros trabajados con recuperado en ambos carriles en sentido San Luis-Querétaro, como parte de las labores de preparación de la superficie para la colocación de nueva carpeta asfáltica.

Además, detalló que se continúan los avances en el tendido de carpeta asfáltica en su primera capa de rodadura, donde ya se registra un progreso aproximado de 3.9 kilómetros, mientras que en la segunda capa de rodamiento se tiene un avance aproximado de 2.5 kilómetros.

Dijo que el cambio se vive y se siente con estas acciones que permitirán contar con una vía más segura, duradera y eficiente en beneficio de usuarias y usuarios que a diario se trasladan a sus centros de trabajo. Vargas Tinajero reiteró el llamado a respetar la señalización y las indicaciones del personal ubicadas en la zona para evitar percances y recomendó utilizar rutas alternas.