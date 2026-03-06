ACTIVIDAD ESCOLAR TRANSCURRE CON NORMALIDAD EN LA BECENE

• Autoridades educativas activaron protocolos de seguridad tras un incidente ocurrido fuera del plantel y mantienen acompañamiento a la comunidad estudiantil.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que, luego de un incidente derivado de un conflicto previo entre estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene), ocurrido fuera de las instalaciones del plantel, se brindó atención inmediata y acompañamiento a la comunidad educativa. En línea con la política del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se activaron los protocolos correspondientes y se mantuvo la comunicación con estudiantes y personal docente, como parte del trabajo sin límites en favor del bienestar de las y los jóvenes.

El director del plantel, Juan Manuel Guel Rodríguez, sostuvo diálogo con madres y padres de familia para informar sobre lo sucedido y dar seguimiento a la situación, priorizando la transparencia y la tranquilidad de las familias. De acuerdo con el reporte, las y los estudiantes involucrados se encuentran en buen estado y el caso fue turnado a las instancias correspondientes para su seguimiento.

El Sistema reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar y de mantener espacios educativos basados en el respeto y la convivencia pacífica, acciones que forman parte del cambio que se vive y se siente en el fortalecimiento de la seguridad y la atención a la comunidad educativa.