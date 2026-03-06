20.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADO

RICARDO GALLARDO Y RAFA MÁRQUEZ PRESENTAN COPA POTOSÍ 2026

By Redacción
56
spot_img
viernes, marzo 6, 2026

• La edición 2026 reunirá a cerca de mil 400 futbolistas de todo el país y repartirá una premiación histórica de un millón de pesos.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, presentó oficialmente la Copa Potosí 2026, considerada el torneo de futbol amateur más importante de México, no solo por su premiación de un millón de pesos, sino por su impacto positivo en el desarrollo deportivo y social de las y los potosinos.
Durante la presentación, el mandatario estatal, estuvo acompañado por destacadas figuras del futbol como Rafael Márquez, Paul Aguilar y el exjugador del Atlético de San Luis Pablo Aguilar, quienes se sumaron al lanzamiento de este certamen que reúne a equipos y talentos de distintas partes del país, reflejo del cambio que se vive y se siente sin límites en el impulso al deporte en San Luis Potosí.
El torneo, organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), se llevará a cabo del 30 de marzo al 4 de abril y contará con la participación de cerca de mil 400 futbolistas en categorías infantiles, juveniles y libres, en las ramas femenil y varonil. Los encuentros se disputarán en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, la Universidad Politécnica, el Instituto Potosino de la Juventud y el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, sede de la gran final. Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el deporte y la convivencia en la entidad.
Acompañaron al Gobernador en la presentación de este evento deportivo, la senadora Ruth González Silva y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Artículo anterior
ACTIVIDAD ESCOLAR TRANSCURRE CON NORMALIDAD EN LA BECENE
Artículo siguiente
RICARDO GALLARDO LOGRA ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON GOBERNADORA DE AGUASCALIENTES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.