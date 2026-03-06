RICARDO GALLARDO LOGRA ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON GOBERNADORA DE AGUASCALIENTES

* El Gobernador de San Luis Potosí recibió en la capital potosina a María Teresa Jiménez Esquivel para consolidar el proyecto de una nueva autopista que conecta ambas entidades.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, se reunió con su homóloga de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, con quien logró importantes acuerdos de colaboración en beneficio de ambas entidades, destacando la consolidación de la nueva autopista que conectará ambos estados para detonar la movilidad del turismo y del transporte de autopartes.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador del Estado compartió que San Luis Potosí entrega hasta el 80 por ciento de la fabricación de autopartes a las plantas armadoras de Aguascalientes, lo que representa una relación comercial y económica entre ambas entidades, por lo que es importante mantener este dinamismo con una vialidad segura, eficaz y moderna.

Ricardo Gallardo Cardona, comentó que dicha infraestructura carretera estará lista a finales de este 2026, lo que también beneficiará a la producción manufacturera de la zona centro del país, ya que, para la misma fecha estimada, se entregarán las nuevas autopistas San Luis Potosí-Matehuala-Dr. Arroyo y San Luis Potosí-Querétaro, impulsando la productividad, el desarrollo económico y turístico del centro del país.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo, aseguró que este proyecto también facilitará el traslado de los potosinos que cuenten con familia en Aguascalientes y de forma inversa, reduciendo el tiempo en carretera a solo 40 minutos, lo que también podrá aplicar en la movilidad del turismo que vienen a la Feria Nacional Potosina y a quienes asisten a la Feria de San Marcos.