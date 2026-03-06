Todo listo para la Carrera Atlética Saucito de oro 2026, éste domingo en punto de las 7:00 de la mañana

-La justa tendrá dos distancias y se realizará el domingo 8 de marzo como parte de las festividades de nuestro Señor de Burgos.

San Luis Potosí. – La Dirección de Deporte Municipal del Gobierno de la Capital, llevará a cabo este próximo 8 de marzo, la tradicional carrera atlética Saucito de Oro 2026 y mañana sábado se realizará la entrega de kit´s a los participantes.

Cabe recordar que la justa, que tendrá como salida y meta el templo de Nuestro Señor de Burgos, arrancará, cambia de horario (en relación a años anteriores) y dará inicio en punto de las 7:00 de la mañana con distancias de 12 y 5 kilómetros.

La lid ha levantado gran expectativa, por tal motivo los registros (gratuitos) se agotaron en apenas unas horas, por lo que se espera toda una fiesta atlética en el norte de esta ciudad.

En cuanto a las categorías en las que se participará, en la distancia de los 12 kilómetros, las se tendrá categoría 14-17 Juvenil Varonil y Femenil. 18-39 Libre Varonil y Femenil. 40-49 Veteranos Varonil y Femenil. 50-59 Máster Varonil y Femenil. 60 y más Súper Máster Varonil y Femenil.

En la distancian de los 5 kilómetros las categorías serán: Libre Única y Silla de ruedas. Dichas categorías en ambas ramas.

Habrá una bolsa en premiación de $28,000 pesos a repartir. En la categoría juvenil 12k y la convivencia 5k se premiará en especie a los primeros tres lugares.

La premiación se llevará a cabo a las 9:30 horas y para la reclamación del premio, los acreedores tendrán que presentar copia de identificación oficial, además de haber completado la distancia en la que se inscribieron, aquel corredor que realice una distancia diferente a la inscrita y que no porten consigo su número de corredor a la llegada, quedará descalificado con fines de premiación.

En cuanto a la entrega de kit´s, ésta se realizará mañana sábado 7 de marzo en el Centro Deportivo Plan de Ayutla, en calle Plan de Ayutla de 1854 #123-A, Saucito, San Luis Potosí, S.L.P. de 8:00 a 16:00. Los kit´s se entregarán a los atletas debidamente inscritos, quienes deberán presentar ficha de registro e identificación oficial.