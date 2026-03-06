DIF Municipal impulsa empoderamiento femenino, con actividades de “8M: Unidas Somos Poderosas”

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, refrendó el compromiso del Gobierno de la Capital con la igualdad, la autonomía económica y la vida libre de violencia para las mujeres.

SLP.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el DIF Municipal de San Luis Capital, presentó la conferencia magistral “Claves de un Verdadero Empoderamiento”, impartida por la psicóloga y divulgadora del bienestar emocional Dra. Silvia Olmedo, como parte de la jornada “Unidas Somos Poderosas”.

Durante el evento, la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que el empoderamiento de las mujeres es fundamental para el desarrollo de las comunidades, ya que implica ampliar su participación en la toma de decisiones, fortalecer su autonomía económica y garantizar su acceso a la educación, la salud y una vida libre de violencia.

Agradeció el respaldo del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos para impulsar políticas públicas y programas que promueven la equidad, la inclusión y el bienestar de las mujeres en San Luis Amable, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, resaltó acciones municipales como la Ruta de la Salud, programas de capacitación para el emprendimiento, apoyos alimentarios y estrategias de prevención y atención a la violencia como Puerta Violeta, que brindan acompañamiento y atención permanente a mujeres en situación de riesgo.

Resaltó que el municipio es uno de los únicos en el país que cuenta con un sistema educativo escolarizado municipal y mencionó el reconocimiento otorgado por la UNESCO a San Luis capital como «Ciudad del aprendizaje».

La conferencia reunió a funcionarias y ciudadanas interesadas en fortalecer su desarrollo personal y profesional, generando un espacio de reflexión sobre la importancia del empoderamiento femenino y el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.