16.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

DIF Municipal impulsa empoderamiento femenino, con actividades de “8M: Unidas Somos Poderosas”

By Redacción
90
spot_img
viernes, marzo 6, 2026

  • La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, refrendó el compromiso del Gobierno de la Capital con la igualdad, la autonomía económica y la vida libre de violencia para las mujeres.

SLP.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el DIF Municipal de San Luis Capital, presentó la conferencia magistral “Claves de un Verdadero Empoderamiento”, impartida por la psicóloga y divulgadora del bienestar emocional Dra. Silvia Olmedo, como parte de la jornada “Unidas Somos Poderosas”.

Durante el evento, la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que el empoderamiento de las mujeres es fundamental para el desarrollo de las comunidades, ya que implica ampliar su participación en la toma de decisiones, fortalecer su autonomía económica y garantizar su acceso a la educación, la salud y una vida libre de violencia.

Agradeció el respaldo del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos para impulsar políticas públicas y programas que promueven la equidad, la inclusión y el bienestar de las mujeres en San Luis Amable, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, resaltó acciones municipales como la Ruta de la Salud, programas de capacitación para el emprendimiento, apoyos alimentarios y estrategias de prevención y atención a la violencia como Puerta Violeta, que brindan acompañamiento y atención permanente a mujeres en situación de riesgo.

Resaltó que el municipio es uno de los únicos en el país que cuenta con un sistema educativo escolarizado municipal y mencionó el reconocimiento otorgado por la UNESCO a San Luis capital como «Ciudad del aprendizaje».

La conferencia reunió a funcionarias y ciudadanas interesadas en fortalecer su desarrollo personal y profesional, generando un espacio de reflexión sobre la importancia del empoderamiento femenino y el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.

Artículo anterior
Todo listo para la Carrera Atlética Saucito de oro 2026, éste domingo en punto de las 7:00 de la mañana
Artículo siguiente
INICIATIVA PRIVADA DESTACA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA QUE DEJARÁ LA FERIA DE LA ENCHILADA 2026
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.