CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADAS DE LA HACIENDA PROYECTA RESULTADOS ANTE PRESENCIA DE LLUVIAS

– La obra hidráulica impulsada por el Ayuntamiento de Soledad avanza en su etapa final y ya demuestra su efectividad para atender una problemática histórica en Privadas de la Hacienda.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informa que el colector pluvial que se construye en la colonia Privadas de la Hacienda, se anticipa como un proyecto que atenderá de fondo la problemática de inundaciones en temporada de lluvias, y una muestra de ello, es el desfogue logrado el día de ayer, con la infraestructura ya instalada, que permitió reducir los estragos aún y cuando se avanza en su construcción. Esta obra se impulsa con el interés del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, en coordinación con el Gobierno Estatal.

El director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón detalló que el colector registra un avance significativo, con cerca de tres kilómetros de tubería ya instalados y en funcionamiento parcial, lo que permitió que el agua fluyera correctamente en la mayor parte de la avenida durante la precipitación reciente. “La línea del colector ya está prácticamente terminada; únicamente se registró el levantamiento de un tubo en el último tramo cercano al bulevar Valle de los Fantasmas porque aún se construye la caja final, pero el resto del sistema funcionó sin problema”, explicó.

Añadió que, mientras se concluyen los trabajos del cárcamo y la rejilla definitiva que permitirá la operación total del sistema, se realizó una excavación provisional para encauzar el agua hacia el canal, lo que permitió atender de manera inmediata el flujo pluvial durante la tormenta. “Incluso sin estar terminado al cien por ciento, el colector ya demostró que ayudará a resolver las inundaciones recurrentes que se presentaban en este punto”, puntualizó.

El Gobierno Municipal reiteró que esta obra forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hidráulica y prevenir afectaciones en temporada de lluvias, priorizando obras que brindan soluciones reales a la ciudadanía, con acciones firmes y trabajo cercano a la población. La Administración Municipal continúa avanzando en la transformación de Soledad de Graciano Sánchez con obras que generan bienestar y mayor seguridad para las familias.