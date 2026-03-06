AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PROMUEVE DIÁLOGO SOBRE SALUD SEXUAL FEMENINA EN EL MARCO DEL 8M

* Con importante convocatoria en el Teatro y Centro Cultural, el Ayuntamiento organizó la conferencia “El Placer no es un Lujo, es Salud”, impartida por la doctora Mariana Robles Mejía para visibilizar la importancia de la salud sexual femenina.

En el marco de la agenda conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo este viernes la conferencia “El Placer no es un Lujo, es Salud”, impartida por la doctora Mariana Robles Mejía, reconocida cirujana y ginecóloga, en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», donde se registró una amplia convocatoria de mujeres interesadas en acceder a información útil para su bienestar y salud integral.

Durante la charla, la especialista destacó la importancia de abrir espacios de diálogo sobre sexualidad y bienestar femenino desde una perspectiva médica y de salud, señalando que el placer también forma parte del equilibrio físico y emocional de las mujeres. Explicó que históricamente la medicina se ha enfocado en atender el dolor, dejando de lado el estudio del placer como un componente fundamental para la regulación del sistema nervioso y el bienestar hormonal.

En representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Presidenta, María del Pilar Cardona Reyna subrayó que hoy existen mayores oportunidades y respaldo institucional para que las mujeres desarrollen plenamente su vida personal y profesional. “Las mujeres podemos lograr todo lo que nos propongamos; tenemos derecho a soñar y a hacer realidad esos sueños, en Soledad existen instancias que protegen y acompañan a las mujeres, por lo que las invitamos a acercarse con confianza, porque no están solas”, expresó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado, Gloria Guadalupe Serrato Sánchez, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal para fortalecer las acciones en favor de las mujeres. “Agradecemos el apoyo que ha brindado el Presidente Municipal Juan Manuel Navarro Muñiz y el DIF de Soledad, para impulsar actividades que promuevan los derechos y el bienestar de las mujeres; el 8 de marzo es una fecha para reflexionar sobre los avances y seguir trabajando para que todas podamos vivir libres, seguras y con oportunidades”, señaló.

Con actividades como esta, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de visibilizar los temas que impactan en la vida de las mujeres, y promueve espacios de información, reflexión y acompañamiento que contribuyen a su desarrollo integral y al fortalecimiento de una sociedad más igualitaria.