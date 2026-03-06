Empoderamiento femenino con espíritu crítico y educación, expone Silvia Olmedo en su conferencia a las mujeres potosinas

Este viernes en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, se dieron cita cientos de potosinas para presenciar el inicio de las conferencias magistrales del 8M organizadas por el Gobierno de la Capital, la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, resaltó los programas, obras y acciones diarias impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo, en favor de la mujer.

La conferencista Silvia Olmedo compartió que para empoderar es indispensable superar las ideas limitantes, además de que las mujeres crean en sí mismas.

En el arranque de las conferencias magistrales por el 8M «Unidas somos Poderosas», acompañada por el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos; la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez confirmó la relevancia del empoderamiento de las mujeres, cuya responsabilidad del Gobierno de la Capital es la base para lograrlo, además de impulsar su desarrollo personal y comunitario.

Arriaga Márquez insistió también en la importancia de fomentar la independencia económica, la salud y acciones para que gocen de una vida libre de violencia, mediante la coinversión social. Recordó que «en San Luis Capital desde 2022, el Alcalde Enrique Galindo asumió el compromiso de fomentar la igualdad a través de políticas públicas, programas y estrategias transversales y con perspectiva de género, con trabajo diario y permanente. Por ello se impulsa el emprendimiento entre mujeres, se detectan y erradican las violencias, para lo que, es necesario escuchar y hablar siempre».

El Presidente Municipal Enrique Galindo subrayó el gran mensaje de empoderamiento de la conferencista, Silvia Olmedo, a quien le agradeció los conocimientos compartidos, no solo para las potosinas, sino para la población en general.

CLAVES DE UN VERDADERO EMPODERAMIENTO

En su ponencia «Claves de un verdadero empoderamiento», la conferencista internacional Silvia Olmedo, emocionada compartió la relevancia de tomar decisiones, pero siempre estando debidamente informadas, a la par de tener un espíritu crítico. Resaltó que San Luis Capital es un Municipio donde hay igualdad y se reconoce a las mujeres.

Puntualizó que el empoderamiento se da en varias esferas, desde lo político hasta la participación de las propias mujeres, en cuyo proceso es fundamental tomar en cuenta el impacto del autoestima y los vínculos afectivos, la asertividad, el entorno social, con el propósito de ayudar e impulsar a las mujeres.

La especialista española resaltó que al ser San Luis Capital Ciudad del Aprendizaje se deben superar las ideas limitantes para sanar, a través de la educación para cambiar el mundo «y la idea de la mujer abnegada o sacrificada para terminar con las violencias contra ellas. Asimismo, insistió en la importancia de contar con redes de apoyo especializadas. De manera amena, atenta y clara, exhortó a las potosinas a cambiar por sí mismas, a poner límites y resignificar su vida para alcanzar sus objetivos”.

Ante un auditorio lleno, la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga; el Alcalde Enrique Galindo y la Regidora Presidenta de la Comisión de Atención a las Mujeres, Luz Magdalena Cisneros, entregaron un reconocimiento a la doctora, sexóloga y psicóloga Silvia Olmedo por compartir no sólo su conocimiento sino experiencias personales para empoderar a las mujeres de San Luis Capital.