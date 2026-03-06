“LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA FEMENINA EN LAS ARTES VISUALES” ES EL CONVERSATORIO QUE SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO 7 DE MARZO EN PALACIO MUNICIPAL

Participarán las artistas Ana Iglesias, Graciela González Duque, Norma Rivera y Roxana Pumarejo, con la moderación de Rocío Hernández.

La actividad forma parte de las conmemoraciones del 8M y busca reflexionar sobre el rol de las creadoras potosinas en la pintura y la fotografía.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través de la Dirección de Cultura Municipal, el DIF Municipal y la Instancia Municipal de las Mujeres, invita a la comunidad al Conversatorio “La construcción de la mirada femenina en las artes visuales”, que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo de 2026 a las 11:00 horas en el Patio del Centro Cultural Palacio Municipal.

Este espacio de diálogo destacará el papel de las mujeres artistas potosinas que, a través de la pintura y la fotografía, construyen nuevas narrativas y enfrentan desafíos históricos, estéticos y culturales. El conversatorio contará con la participación como moderadora de Rocío Hernández, también artista visual y docente en varias universidades de la ciudad.

Las artistas Ana Iglesias, Graciela González Duque, Norma Rivera y Roxana Pumarejo compartirán sus experiencias sobre cómo su vivencia como mujeres influye en su práctica artística.

El Mtro. Martín Juárez Córdova, Director de Cultura Municipal, señaló:

“Este conversatorio no es únicamente un acto conmemorativo; es una plataforma crítica para revisar narrativas históricas, cuestionar jerarquías y reconocer las desigualdades estructurales que han marcado la producción artística de las mujeres.”

Agregó:

“Como institución asumimos el compromiso de seguir promoviendo espacios como este, porque el arte transforma imaginarios y, al transformar imaginarios, es posible transformar realidades.”

Estas acciones forman parte del impulso que el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, bajo la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene para fortalecer la participación de las mujeres en la vida cultural y promover espacios de reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer.