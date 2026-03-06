Gobierno de la Capital atiende caída de árboles tras lluvias

Personal de la Dirección de Servicios Municipales atendió árboles caídos o en riesgo en al menos cinco puntos de la ciudad, con el objetivo de salvaguardar a la población y mantener seguras las vialidades.

Derivado de las recientes lluvias registradas en la Capital potosina, personal de la Dirección de Servicios Municipales, del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Luis Potosí, realizó diversos trabajos para atender reportes relacionados con árboles caídos y en riesgo para prevenir y mantener las vialidades en condiciones seguras.

Entre las ubicaciones atendidas se encuentran la calle Ismael Salas, 18 de Marzo, Jardines de Santiago, Juventino Rosas y Lago de Chalco. En estos sitios se efectuaron maniobras para retirar árboles caídos, así como la atención de un árbol inclinado que representaba riesgo.

Autoridades municipales informaron que el personal continúa trabajando para atender cada reporte de manera oportuna, especialmente ante las condiciones climáticas recientes. Asimismo, se invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación similar a través de las redes sociales oficiales, con el fin de que las brigadas correspondientes puedan acudir y brindar la atención necesaria.