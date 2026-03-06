ESTADO PROMUEVE TALENTO DEPORTIVO CON COPA ESCOLAR “MUNDIALITO 2026”

* Más de 400 estudiantes de primaria y secundaria participan en esta justa deportiva que fomenta la sana convivencia, el trabajo en equipo y los valores.

Siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de impulsar el deporte y la sana convivencia entre la niñez y juventud potosina, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) dio inicio a la Copa Nacional Escolar “Mundialito 2026” en el Parque Tangamanga II, evento que reúne a más de 400 estudiantes de primaria y secundaria de más de 20 instituciones educativas de la región Centro.

Durante el arranque, el director general, Martín Rodríguez Ramírez, realizó la patada inicial que marcó el comienzo de esta justa deportiva en la que participan equipos en las ramas femenil y varonil, promoviendo el entusiasmo, la sana competencia y el espíritu deportivo entre las y los estudiantes.

A través de este tipo de encuentros, el Gobierno del Estado fortalece el cambio que se vive y se siente, mediante espacios que permiten a niñas, niños y jóvenes desarrollar sus habilidades deportivas, fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina, además de impulsar su desarrollo integral dentro y fuera de las aulas.