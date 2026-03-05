ATIENDE AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CONTINGENCIA POR LLUVIAS 

Ante la reciente lluvia que se registró en la zona metropolitana, diversas áreas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez activaron un plan de atención integral, en el que destaca el auxilio a la ciudadanía y de reportes por parte de Protección Civil, Guardia Civil Municipal y Servicios Municipales.

Personal de Protección Civil acudió a la entrada a la colonia Privadas de la Hacienda, tras informarse encharcamientos, brindando traslados seguros de habitantes hacia el interior y exterior del fraccionamiento. También se confirma la actuación ante dos árboles caídos, para su remoción, en la colonia Villa Dorada y avenida Paseo de Los Colorines.

Se mantiene vigilancia en zonas monitoreables como San Lorenzo, Hacienda San Miguel y Cactus, donde hasta el momento se informan condiciones regulares y orden para habitantes y automovilistas.

Se informa también el cierre vial en el cruce de las avenidas Arenal y Acceso Norte, ante la presencia de encharcamientos.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma una actuación responsable ante cualquier incidencia que ponga en riesgo la integridad de las familias.