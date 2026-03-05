15.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

ATIENDE AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD CONTINGENCIA POR LLUVIAS 

By Redacción
89
spot_img
viernes, marzo 6, 2026

Ante la reciente lluvia que se registró en la zona metropolitana, diversas áreas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez activaron un plan de atención integral, en el que destaca el auxilio a la ciudadanía y de reportes por parte de Protección Civil, Guardia Civil Municipal y Servicios Municipales.

Personal de Protección Civil acudió a la entrada a la colonia Privadas de la Hacienda, tras informarse encharcamientos, brindando traslados seguros de habitantes hacia el interior y exterior del fraccionamiento. También se confirma la actuación ante dos árboles caídos, para su remoción, en la colonia Villa Dorada y avenida Paseo de Los Colorines.

Se mantiene vigilancia en zonas monitoreables como San Lorenzo, Hacienda San Miguel y Cactus, donde hasta el momento se informan condiciones regulares y orden para habitantes y automovilistas.

Se informa también el cierre vial en el cruce de las avenidas Arenal y Acceso Norte, ante la presencia de encharcamientos.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma una actuación responsable ante cualquier incidencia que ponga en riesgo la integridad de las familias.

Artículo anterior
POR FINALIZAR , REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA «21 DE MARZO» RUMBO A LA COPA SOLEDAD 2026
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.