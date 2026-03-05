POR FINALIZAR , REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA «21 DE MARZO» RUMBO A LA COPA SOLEDAD 2026

* El Ayuntamiento prepara las instalaciones para recibir a equipos en categorías varonil, femenil e infantil, promoviendo la sana competencia y la convivencia familiar en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada.

Con el objetivo de fortalecer los espacios deportivos y ofrecer instalaciones dignas para la práctica del deporte, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Deportes Municipal, inició trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la Unidad Deportiva «21 de Marzo», sede de la próxima Copa Soledad 2026 que se desarrollará en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada; estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por impulsar la actividad física, la convivencia familiar y el desarrollo del talento deportivo en el municipio, como lo ha instruido el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El Coordinador de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, Luis Fernando Bañuelos informó que dentro del proceso de rehabilitación integral del complejo deportivo, se trabaja continuamente en labores de desmalezamiento y deshierbe, así como en la ampliación del sistema de riego hacia zonas más alejadas; por ello, en este inicio de año, se han realizado mejoras en el sistema hidráulico, en el drenaje de los sanitarios y en distintas áreas del recinto, además de la rehabilitación de las canchas de baloncesto, las cuales comenzaron a ser pintadas nuevamente debido al desgaste.

“Además, se pretenden trasplantar alrededor de 300 metros cuadrados de pasto en el campo 1 para mejorar la movilidad del terreno, donde se celebrará la próxima edición de la Copa Soledad, del 30 de marzo al 5 de abril, así como los partidos de Tercera División Profesional que actualmente se realizan en este espacio”, señaló

Indicó que, de manera paralela a la organización del torneo, el Ayuntamiento mantiene labores constantes de mantenimiento en los campos y áreas deportivas; detalló que la Unidad Deportiva «21 de Marzo» registra actividad permanente cada fin de semana, por lo que el cuidado del campo es continuo, con el fin de garantizar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para las y los participantes, así como para las familias que acudirán a disfrutar de las actividades deportivas durante esta importante celebración.

Estas acciones dan muestra de la visión del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de fortalecer el deporte como herramienta de integración social, así como de brindar espacios adecuados para el desarrollo de torneos que forman parte de las tradiciones y celebraciones que distinguen al municipio, quien ha impulsado de manera permanente el mejoramiento de la infraestructura deportiva en beneficio de la población soledense.