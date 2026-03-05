Alcalde Enrique Galindo inaugura red hidráulica y drenaje en Tierra Blanca

El Presidente Municipal entregó las obras en las calles 1ª, 2ª y 3ª Privadas de Manzano y en la Privada Xicoténcatl, que por años esperaron contar con red hídrica; anunció además el compromiso de pavimentar la zona antes de que concluya el año.

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la inauguración de la red de agua potable y drenaje sanitario en las calles 1ª, 2ª y 3ª Privadas de Manzano y en la Privada Xicoténcatl en la colonia Tierra Blanca, donde reconoció que durante más de 20 años las familias vivieron sin este servicio básico, sin que ninguna autoridad atendiera la problemática: “Enhorabuena y felicidades”, expresó, reiterando que el objetivo de su administración es equilibrar el desarrollo de la ciudad y garantizar que ningún sector quede rezagado en servicios esenciales.

Ante vecinas y vecinos del sector, el Presidente Municipal recordó que el tema del agua es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno: la Federación, el Estado y los Municipios. Señaló que además del Ayuntamiento, existen instancias como la Delegación de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y el organismo operador Interapas, por lo que subrayó que atender el rezago hídrico no corresponde únicamente a una sola autoridad.

No obstante, afirmó que su administración asume la responsabilidad que le toca y actúa en consecuencia: “Yo asumo mi tarea”, expresó Enrique Galindo al destacar que su gobierno ha impulsado acciones concretas para llevar redes hidráulicas y sanitarias a colonias que históricamente carecían de estos servicios.

El Alcalde anunció un nuevo compromiso con Tierra Blanca: además de la instalación del drenaje, se pavimentará la zona intervenida antes de que concluya el año, con el objetivo de dejar la obra completamente terminada y en condiciones dignas para las familias.

Finalmente, también informó que actualmente se trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para avanzar en 28 zonas que aún no cuentan con electrificación pública, y se desarrollan proyectos para ampliar tanto redes de agua como de drenaje.