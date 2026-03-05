Continúa Gobierno de la Capital con trabajos de mantenimiento en la Calzada de Guadalupe

Cuadrillas de Servicios Municipales realizaron labores de limpieza, arreglo de áreas verdes y retiro de excedentes en esta tradicional arteria

Con el propósito de mantener en las mejores condiciones la Calzada de Guadalupe, un ade las más representativas y de mayor riqueza histórica de San Luis Potosí, el Gobierno de la Capital continuó este jueves con diversos trabajos de limpierza, arreglo de áreas verdes y rehabilitación del mobiliario urbano.

La Dirección de Servicios Municipales informó que varias cuadrillas llevaron a cabo la recolección de basura y retiro de excedentes, con el objetivo de conservar este importante espacio en buenas condiciones para las miles de personas que diario transitan a pie, en automóvil, en transporte público o visitantes en los vehículos turísticos.

Señaló que la Calzada de Guadalupe es uno de los lugares más representativos y visitados de nuestra ciudad, por ello es necesario mantener este espacio en constante limpieza y atención, trabajando de manera permanente para que se conserve ordenado y agradable.

La dependencia invitó a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, evitando tirar basura en la vía pública y depositándola en los lugares correspondientes, ya que mantener limpios nuestros espacios es tarea de todos.