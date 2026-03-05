Gobierno Municipal de San Luis Potosí impulsa la Agricultura 4.0 en comunidades rurales

Más de 45 productores de ocho localidades fueron beneficiados con trabajos de tecnificación de siembra y riego.

Se intervinieron 90 hectáreas de tierra con maquinaria y cintilla de riego para hacer más eficiente el uso del agua y mejorar la productividad agrícola.

Como parte del impulso al campo y con el objetivo de alcanzar la Agricultura 4.0, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, llevó a cabo trabajos de tecnificación de siembra y riego en las localidades El Chaparral y La Morita, pertenecientes a la zona rural no delegacional de la Capita, informó Edmundo Torrescano, secretario de Bienestar Municipal.

El funcionario municipal destacó que estas acciones impactan directamente a 45 productores de ocho comunidades, principalmente dedicados a la producción de chile, en una superficie de 90 hectáreas de tierra.

Los trabajos consistieron en acolchar la tierra como preparación para la introducción de cintilla de riego presurizado, misma que fue entregada previamente a los productores, como parte del programa Cintilla de Riego Municipal. Para estas labores se utilizó un tractor de 80 caballos de fuerza y una acolchadora propiedad del municipio, del programa Mecanizando el Campo, que se pone a disposición de las y los agricultores para facilitar la tarea, a través de la subdirección de Bienestar Rural.

Torrescano destacó que la cintilla de riego representa un ahorro de hasta 50% en el gasto de agua, mientras que el uso de maquinaria municipal permite eficientar el trabajo en tiempo y esfuerzo, reduciendo costos y mejorando la productividad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal avanza a paso firme en la modernización del campo potosino, integrando innovación tecnológica, sustentabilidad y eficiencia en beneficio de las familias productoras.

El compromiso de tecnificar el campo y apoyar a las comunidades rurales es una prioridad para garantizar mejores condiciones de vida y fortalecer la producción agrícola local. Estas son Razones para amar San Luis.