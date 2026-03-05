GOBIERNO ESTATAL MANTIENE 100 POR CIENTO DE DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DE CONTROL VEHICULAR

• El beneficio estará vigente durante todo marzo y podrá aprovecharse únicamente a través de plataformas digitales, kioscos y bancos autorizados para facilitar los trámites.

Como parte del respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a la economía de las familias potosinas, la Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que durante todo marzo continuará vigente el descuento del 100 por ciento en multas y recargos de control vehicular, beneficio que forma parte del cambio que se vive y se siente con una administración moderna que acerca facilidades a la ciudadanía.

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, explicó que este estímulo fiscal busca brindar alternativas para que las y los contribuyentes regularicen su situación vehicular, al tiempo que promueve el uso de herramientas tecnológicas que permiten realizar los pagos de forma ágil, segura y sin necesidad de acudir a oficinas recaudadoras.

El descuento estará disponible exclusivamente a través de los canales digitales habilitados, como kioscos de pago, WhatsApp, la página web y bancos autorizados, con el objetivo de agilizar los trámites y evitar filas en oficinas. Este programa no aplicará para pagos realizados directamente en oficinas recaudadoras, por lo que se invita a la ciudadanía a aprovechar las plataformas digitales para acceder a este beneficio.