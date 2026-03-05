15.2 C
San Luis Potosí
ESTADO

INVERSIÓN HISTÓRICA DE 87.8 MILLONES DE PESOS PARA PROTEGER EL CAMPO POTOSINO

By Redacción
viernes, marzo 6, 2026

• El Estado y la Federación proyectan más recursos en 2026 para fortalecer la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el comité ejecutivo del Fideicomiso del Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí (Fofaes) aprobó una proyección de 87 millones 875 mil 409 pesos, destinados a preservar la sanidad agrícola, pecuaria y acuícola. La estrategia, respaldada por el Gobierno del Estado en coordinación con la Federación, consolida un apoyo sin límites a las y los productores potosinos.
Durante la primera sesión anual, encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas, y con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se avalaron recursos para mantener los Puntos de Verificación Agropecuaria y reforzar el control de plagas en regiones como el Altiplano, Media y Huasteca, así como en distintas especies pecuarias y acuícolas.
La inversión prevista para 2026 podría superar en 6 por ciento la ejercida en 2025, año en que se logró contener afectaciones como la mosca de la fruta, la langosta y el chapulín, resultados que reflejan el cambio que se vive y se siente en el sector agropecuario y que beneficia a más de 200 mil productores en todo el Estado.

