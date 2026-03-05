TODO LISTO PARA LA FERIA NACIONAL DE LA ENCHILADA 2026: TRADICIÓN, GASTRONOMÍA Y MÚSICA

• En tan sólo 14 años este evento se consolida como una de las ferias más importantes de San Luis Potosí.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, invita a las y los potosinos a disfrutar de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) en su edición 2026, la festividad más representativa del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que tendrá lugar del 4 al 12 de abril próximos.

Durante la presentación del evento a medios de comunicación, el Gobernador mencionó que desde hace 14 años se ha venido trabajando para posicionar a la FENAE como una de las ferias más importantes del centro del país.

“Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí, promocionando este evento y agradeciendo a toda la gente que hace grande a este municipio”.

Destacó que esta edición contará con la participación de grandes artistas como Gloria Trevi, Horóscopos de Durango, Bronco, entre otros, además de actividades para toda la familia, lo que habrá de consolidarla como uno de los eventos más atractivos del Estado.

Asimismo, recordó que esta feria ha sido históricamente una de las celebraciones más importantes de la región, incluso llegando a competir con la FENAPO.

Gallardo Cardona, subrayó que el objetivo es que las familias disfruten del evento con juegos gratuitos, gastronomía típica y espectáculos de calidad, al mismo tiempo que se beneficia el sector comercial y turístico del centro de Soledad de Graciano Sánchez.

Finalmente, el Gobernador del Estado, reconoció el gran trabajo que ha realizado el Alcalde Juan Manuel Navarro, en dicho municipio y el cual ha logrado impulsar el desarrollo y la movilidad de los programas sociales en favor de las familias soledenses.