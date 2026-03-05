15.2 C
San Luis Potosí
EL PODER JUDICIAL CONMEMORA EL DÍA DE LA JUZGADORA Y JUZGADOR MEXICANOS

By Redacción
viernes, marzo 6, 2026

  • La Magistrada presidenta exhortó a impartir una justicia más cercana, más sensible, transparente y más humana.

Al conmemorar el Día de la Juzgadora y Juzgador Mexicanos, la Magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), exhortó a las personas juzgadoras que en sus sentencias visibilicen en la sociedad, “una justicia más cercana, más sensible, más transparente y más humana”.

Con la representación del Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, Maestro, J. Guadalupe Torres Sánchez hizo un reconocimiento a las personas juzgadoras expresando que la impartición de justicia es “una de las funciones más delicadas, más completas e indispensables para la vida republicana”.

“Hoy reconocemos la vocación de quienes, desde los tribunales, sostienen con su trabajo cotidiano uno de los pilares fundamentales de nuestra vida democrática; cuando la justicia se fortalece, se fortalece el futuro de San Luis Potosí”, expresó ante magistradas, magistrados, juezas y jueces.

Agregó que en los tribunales se materializa la esencia del Estado de Derecho, en donde la Ley se convierte en una realidad viva que resuelve conflictos, protege derechos y preserva la paz social.

Por su parte, la Magistrada Presidenta del STJE, dijo que esta fecha también es una celebración “a la vocación y responsabilidad de impartir justicia en nombre del Estado y al servicio de la sociedad y, por el compromiso diario de mujeres y hombres que, desde cada juzgado y cada sala, apuntalan con su trabajo la vigencia del Estado de Derecho”.

Finalmente, a las personas juzgadoras potosinas, le expresó “que conmemoración nos permita reafirmar el orgullo de pertenecer al Poder Judicial de San Luis Potosí; que nos recuerde que nuestra investidura es un honor que debemos ejercerse con humildad y con plena conciencia de su trascendencia histórica”.

