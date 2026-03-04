LLAMA ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO A NO REALIZAR QUEMA DE RESIDUOS Y PREVENIR INCENDIOS

* El Ayuntamiento advierte que habrá sanciones para quienes realicen quemas y pongan en riesgo la seguridad pública.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz hizo un llamado firme a la ciudadanía para evitar la quema clandestina de basura y cualquier acción que pueda provocar incendios, al señalar que estas prácticas ponen en riesgo a las familias y generan la movilización de recursos materiales y humanos indispensables para la atención de otras necesidades prioritarias del municipio.

El Presidente Municipal advirtió que los incendios en lotes baldíos y espacios públicos suelen originarse por descuidos como arrojar colillas de cigarro, encender fogatas o prender fuego a residuos sólidos, situaciones que pueden salirse de control en minutos, generar temor entre la población y afectar el patrimonio de las y los soledenses.

“El llamado a la ciudadanía es que no arrojen colillas de cigarro, que no generen incendios, que no tiren basura ni la quemen en lugares públicos, porque la verdad genera un riesgo, genera incertidumbre entre la población y además implica la movilización de equipos y de agua que no tenemos y que tenemos que estar llevando”, expresó el edil, al reiterar que la prevención es una responsabilidad compartida.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento cuenta con la facultad de aplicar sanciones administrativas a quienes realicen quemas o provoquen incendios, conforme a la normativa municipal vigente, y destacó que su gobierno mantiene coordinación permanente entre Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Municipales, para fortalecer las acciones preventivas y consolidar un municipio más ordenado, seguro y con mejores condiciones de vida para todas y todos.

Añadió que la corresponsabilidad ciudadana y gubernamental, es esencial para impulsar el bienestar social, la protección de la integridad y el patrimonio de las familias soledenses, por lo que el Gobierno municipal trabaja diariamente para prevenir y actuar en situaciones de riesgo.