SOLEDAD

CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, SOLEDAD SOSTIENE ESTRATEGIA DE SALUD PREVENTIVA ANIMAL

By Redacción
miércoles, marzo 4, 2026

* El programa municipal aplica en promedio 50 vacunas diarias y prepara nuevas jornadas de esterilización con personal veterinario capacitado.

Con el firme compromiso de proteger la salud pública y fomentar la tenencia responsable de mascotas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activo y permanente el programa de vacunación antirrábica a través de la unidad móvil “Ambudog”, que de forma ininterrumpida ha recorrido diversas colonias del municipio acercando este servicio gratuito a las familias; esta estrategia preventiva forma parte de las acciones prioritarias impulsadas por la administración municipal que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero informó que diariamente se aplican en promedio 50 vacunas antirrábicas, consolidando un esquema que no se ha detenido desde su puesta en marcha; detalló que colonias como Hogares Populares Pavón, Central de Maquinaria y San Francisco registran la mayor afluencia ciudadana, reflejo de la confianza en el programa. “No hemos parado con la aplicación de vacunas antirrábicas, en promedio se aplican 50 vacunas al día y hemos tenido gran respuesta en colonias como Hogares Populares Pavón, Central de Maquinaria y San Francisco”, señaló.

Además de la vacunación, la Ambudog ofrece el servicio de consulta médica y desparasitación, servicios aplicados por personal capacitado y especializado, incluyendo dos médicos veterinarios cirujanos que garantizan procedimientos seguros y profesionales, fortaleciendo así el control responsable de la población animal.

Recientemente, la Ambudog brindó atención en la colonia Villas del Morro, reafirmando el enfoque de un gobierno cercano, preventivo y socialmente responsable, que impulsa políticas públicas orientadas al bienestar animal y a la protección integral de las familias de Soledad.

