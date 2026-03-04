GOBIERNO DE SOLEDAD REALIZÓ PONENCIA PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

* En el marco del 8M, se llevó a cabo la conferencia “La Violencia Sí Tiene Nombre” con amplia participación ciudadana en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango».

En el marco de las acciones conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, este miércoles, se llevó a cabo la conferencia “La Violencia Sí Tiene Nombre” en el Teatro y Centro Cultural de Soledad, con una destacada respuesta del público interesado en visibilizar y contribuir a la erradicación de las distintas formas de violencia de género; la actividad organizada por la Dirección de Turismo y Cultura Municipal forma parte de la agenda municipal del 8M, reafirmando el compromiso institucional impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con la protección y el bienestar de las mujeres soledenses.

La ponencia estuvo a cargo de Alejandra Ramírez Villela, jefa de Atención Especializada en Violencia de Género de la Guardia Civil Estatal, y de la abogada postulante Alejandra Ixchel Rivera Velázquez, quienes compartieron su experiencia profesional y reflexiones sobre la urgencia de identificar y atender oportunamente las agresiones; durante su intervención, Ramírez Villela subrayó que desde la Unidad de Género se trabaja de manera permanente para erradicar todos los tipos de violencia, fortaleciendo la capacitación del personal y conformando un equipo multidisciplinario integrado por abogado, psicólogo y trabajadora social para brindar una atención más eficiente a las mujeres potosinas.

Explicó que la violencia física puede manifestarse en apretones, marcas en el cuello, rasguños, golpes e incluso intentos de feminicidio, pero advirtió que también existen formas que no siempre se reconocen como tales, como la violencia psicológica, el control excesivo, el aislamiento, las amenazas, la desvalorización constante y la limitación económica, situaciones que suelen escalar si no se atienden a tiempo. Destacó además la importancia de contar con una red de apoyo que brinde confianza y seguridad a las mujeres y a sus hijas e hijos para romper el ciclo de agresión.

Por su parte, Rivera Velázquez señaló que en el nuevo sistema de justicia penal ha acompañado a mujeres víctimas de violencia de género, detectando como una de las principales carencias el acceso a apoyo psicológico, especialmente para amas de casa que no cuentan con recursos económicos y ante instancias públicas saturadas. Advirtió que la normalización de la violencia es uno de los mayores riesgos, pues cuando se percibe como algo “correcto” se dificulta romper el ciclo, por lo que llamó a fortalecer la conciencia social y el acompañamiento integral.

Con este tipo de espacios de reflexión, el Gobierno Municipal reafirma su determinación de seguir generando acciones preventivas y de sensibilización en favor de una vida libre de violencia para todas.