Alcalde Enrique Galindo recibe premio internacional por programa “Ecología Táctica

San Luis Capital recibió por cuarta ocasión el Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos, galardón entregado por la International Solid Waste Association (ISWA) en el marco del Congreso Internacional de Residuos celebrado en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de México, ahora por los resultados del programa municipal “Ecología Táctica”.

Al recibir el reconocimiento, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este premio es reflejo de una política ambiental integral que no solo fortalece la recolección y disposición adecuada de los desechos, sino que también apuesta por la recuperación del espacio público en beneficio directo de las familias potosinas.

El Presidente Municipal subrayó que los avances alcanzados han sido posibles gracias a la alianza estratégica con Red Ambiental, empresa con la que se ha consolidado un modelo de gestión eficiente para atender tiraderos clandestinos y puntos críticos de acumulación de residuos en la ciudad.

“Ecología Táctica”, explicó el Alcalde, es un programa de rescate del espacio que permite intervenir sitios que durante años fueron utilizados como basureros ilegales, sanearlos y transformarlos en espacios sociales para la convivencia comunitaria. Con ello, añadió, se generan mejores condiciones de salud, se eliminan focos de infección y se dignifican colonias y barrios de la Capital.

El Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos destaca proyectos, infraestructura y políticas públicas que impulsan una gestión moderna y sostenible de los desechos, consolidando a San Luis Potosí como una de las ciudades con mayor avance en materia ambiental y de recuperación del espacio público en beneficio de sus comunidades.