Interapas acelera rehabilitación de pozos y refuerza el abasto de agua en la Zona Metropolitana

En dos semanas, el organismo reactivo y moderniza infraestructura hídrica clave para garantizar suministro a miles de familias

SLP.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento INTERAPAS intensificó en las últimas dos semanas los trabajos de rehabilitación, reactivación y modernización de pozos estratégicos en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, fortaleciendo de manera directa el suministro de agua potable en colonias del norte, sur y oriente de la ciudad, así como en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Estas acciones forman parte de una estrategia operativa permanente para recuperar caudales, mejorar la eficiencia de bombeo y garantizar mayor estabilidad en la red hidráulica.

Entre las acciones realizadas en las últimas dos semanas se encuentra la rehabilitación del pozo Abastos II que constituye una fuente clave para el abastecimiento del sector oriente.

También se rehabilitó el pozo Españita, en el que se reemplazó el equipo de bombeo y se realizaron los ajustes técnicos que permitieron restablecer gradualmente el servicio en el fraccionamiento Españita y sectores cercanos.

En el caso del pozo Satélite con nuevo equipo de bombeo y optimización del sistema, se incrementó la eficiencia operativa del pozo, impactando positivamente a más de 500 viviendas en colonias como Satélite, Bellas Lomas, Las Torres y Lomas de la Virgen.

Al sur también se rehabilitaron el pozo Aguaje I, el rebombeo de la Fenapo y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez el pozo San José y Central de Maquinaria.

Tras los trabajos técnicos en todas estas fuentes de abastecimiento, permiten restablecer la presión del agua en la red y mantener la continuidad en el suministro en sus respectivas zonas de influencia.