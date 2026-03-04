OPERATIVOS DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPULSAN LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD EN EL ESTADO

• ⁠Un hombre fue detenido en flagrancia por presuntamente intentar huir con un vehículo de carga.

• En el Operativo Galerías la Guardia Civil Estatal detuvo a dos personas, originarias del Estado de México, que pretendían huir con varias prendas de ropa.

Como parte de los diferentes operativos que buscan fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las y los potosinos, la Guardia Civil Estatal (GCE) en la colonia San Luis de la capital potosina, detuvo en flagrancia a un hombre tras pretender huir con un vehículo de carga, mientras que en una plaza comercial aseguró a dos personas quienes presuntamente hurtaron 28 prendas de ropa.

La GCE detuvo a Christian «N» de 31 años, quien trató de huir con un vehículo marca Hino de carga, tras presuntamente despojar a la víctima de la unidad y retenerlo contra su voluntad, siendo rescatado por elementos estatales.

Asimismo, como parte del Operativo Galerías implementado en plazas comerciales y supermercados, la GCE detuvo a Christopher “N”, de 19 años, y Elthon “N”, de 28 años, ambos originarios del Estado de México, por presuntamente sustraer 28 prendas de vestir de una tienda ubicada en una plaza comercial al oriente de la zona metropolitana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa trabajando para preservar la tranquilidad de las familias potosinas, en este Potosí sin límites.