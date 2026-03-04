RICARDO GALLARDO LLEVA MOVILIDAD Y OBRAS HÍDRICAS A TAMUÍN

* Entre aplausos y muestras de respaldo de las familias, el Gobernador de San Luis Potosí arrancó la rehabilitación del bulevar “Pedro Antonio de los Santos” y puso en marcha dos plantas potabilizadoras de agua.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, arrancó en Tamuín, junto a familias que le mostraron su cariño y respaldo, la rehabilitación integral del bulevar “Pedro Antonio de los Santos Rivera”, magna obra que contará con una inversión de 13.8 millones de pesos para mejorar la vialidad en el municipio al ser la avenida de mayor afluencia vehicular, beneficiando a más 30 mil usuarios que ahora contarán con un trayecto eficiente, seguro, señalizado e iluminado en sus más de 3 kilómetros de extensión.

Rodeado del cálido recibimiento de los pobladores de Tamuín, el Gobernador de San Luis Potosí reiteró su compromiso, en este cambio que se vive y se siente, de mejorar las vialidades de los municipios, fortaleciendo la movilidad urbana y garantizando la seguridad, no solo de los habitantes, sino de los transportistas, trabajadores y turistas que diariamente viajan a través de las cuatro zonas de la entidad potosina, detonando el desarrollo económico y productivo del Estado.

De igual forma, en Tamuín, Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha dos plantas potabilizadoras de agua,“El Puente” y “La Ciénaga”, infraestructura hídrica que proveerá a los habitantes de la cabecera, y de algunas comunidades aledañas, de una mejor calidad del vital líquido, ya que en ambas plantas se instalaron procesos de filtración y bombeo modernos, esto, después de 10 años de estar en el abandono y sin funcionamiento.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo, dentro de la convivencia y acercamiento que tuvo con los habitantes de Tamuín, compartió que continuará llevando más obras a la Huasteca potosina para seguir impulsando el bienestar y desarrollo social de la gente. Proyectos como “Enchúlame la Colonia” llegarán a los municipios para transformar la calidad de vida de los pobladores y dignificar los espacios de uso común con más infraestructura, limpieza y el fortalecimiento de la seguridad pública.