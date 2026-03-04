AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD RESPALDA TORNEO “MUNDIALITO SOCIAL” EN UNIDADES DEPORTIVAS 

– El Gobierno Municipal fortalece la coordinación con autoridades federales para impulsar el deporte como herramienta de integración, valores y prevención social.

Con el firme compromiso de impulsar el deporte y fortalecer el tejido social, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez respalda la realización del torneo “Mundialito Social”, en el que participan alumnos de diversos planteles educativos del municipio, otorgando todas las facilidades para el uso de Áreas Recreativas y Parques Urbanos, como parte de las acciones que promueve la administración municipal para fomentar estilos de vida saludables, la sana convivencia y el desarrollo integral de la niñez soledense.

El torneo se desarrolla como una etapa eliminatoria entre varias escuelas del sector, con la participación principalmente de niñas y niños de planteles cercanos a las zonas donde se llevan a cabo los encuentros; los partidos continúan a lo largo de esta semana, mientras que la gran final está programada para el 11 de marzo, en un ambiente familiar y de entusiasmo deportivo.

El director de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya, destacó la importancia de este esfuerzo coordinado: “Estamos trabajando de la mano con las autoridades pertinentes para desarrollar estos juegos y brindar todas las facilidades necesarias en nuestras unidades deportivas, este torneo promueve la actividad física, y fortalece valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo entre nuestras niñas y niños”.

El “Mundialito Social” se realiza en coordinación con la estrategia federal del mismo nombre, sumando esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para acercar oportunidades deportivas a la comunidad escolar. Con acciones como esta, el Ayuntamiento reafirma su visión de construir un municipio con más oportunidades para la juventud, impulsando el deporte como herramienta de transformación social y prevención.