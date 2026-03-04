24.9 C
Dependencias de la Capital potosina unen esfuerzos a favor de las juventudes

  • Desarrollo Económico y Educación Municipal realizan el taller “Innovación y resiliencia”.
  • Estudiantes de la preparatoria “Ponciano Arriaga” aprenden acerca de Economía Circular y Emprendimiento.

Se refuerzan las acciones coordinadas entre dependencias del Ayuntamiento de la Capital, no sólo para impulsar una mejor educación para las y los jóvenes, sino se les dota de herramientas para incentivar su interés por los negocios.

Por ello, mediante la estrategia transversal encabezada por la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Educación, se llevó a cabo el taller titulado: “Innovación y resiliencia” a la preparatoria municipal «Ponciano Arriaga».

Con esta iniciativa ordenada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se transforma la visión de estudiantes, ya que aprendieron acerca de Modelos de Economía Circular, Emprendimiento con Impacto Social y Estrategias de Resiliencia Económica.

Asimismo, se dio a conocer que a la comunidad que forma parte de las escuelas municipales también se les comparten conocimientos para que se sumen al cuidado del planeta, además de fortalecer tanto la economía familiar como local.

Para concluir, las Direcciones de Educación y de Desarrollo Económico coincidieron en que esta estrategia conjunta se replicará en otros planteles para reforzar los conocimientos de alumnas y alumnos, pero a su vez, para fomentar la creación de proyectos para elevar sus condiciones económicas.

