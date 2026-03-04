RUTH GONZÁLEZ SILVA IMPULSA REACTIVACIÓN DEL DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO ENTRE MÉXICO Y CANADÁ

* Destaca que la confianza política entre parlamentos es clave para la estabilidad económica de América del Norte.

Ciudad de México, 4 de marzo.- La senadora Ruth González Silva afirmó que la relación entre México y Canadá atraviesa un momento decisivo que exige fortalecer el diálogo político entre parlamentos, durante la reunión con una delegación de legisladores canadienses encabezada por la diputada Patricia Lattanzio.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la senadora subrayó que, a 82 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países han construido una integración profunda que suele analizarse desde el comercio y la inversión, pero que requiere también una base sólida de entendimiento legislativo.

Al recibir a diputados y senadores canadienses, la legisladora por San Luis Potosí, destacó que los parlamentos cumplen una función estratégica en la estabilidad regional, al ser los espacios donde se construyen los marcos regulatorios, se generan consensos políticos y se brinda certidumbre a las sociedades y a los sectores productivos.

“Más allá de los acuerdos entre gobiernos, el entendimiento entre nuestros parlamentos permite consolidar algo más duradero: la confianza política entre sociedades que se reconocen como aliadas”, afirmó.

La senadora recordó que Canadá es el segundo país con el que México ha celebrado más Reuniones Interparlamentarias —23 desde 1975—, aunque han pasado seis años desde la última celebrada en la Ciudad de México, en un contexto internacional que hoy enfrenta mayores presiones económicas y desafíos geopolíticos.

En ese sentido, celebró la elevación de la relación bilateral a Asociación Estratégica Integral y la adopción de un Plan de Acción 2025-2028, sin embargo apuntó que esta nueva etapa debe acompañarse de la reactivación formal y profunda del mecanismo interparlamentario de mayor nivel.

González Silva enfatizó que, ante la revisión en curso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el diálogo legislativo resulta fundamental para aportar propuestas que fortalezcan el acuerdo y consoliden la competitividad de América del Norte en el largo plazo.

Finalmente, la legisladora señaló que México y Canadá también pueden ampliar su cooperación en foros regionales como ParlAméricas, donde ambos países han impulsado agendas comunes en materia de democracia, igualdad de género, gobernanza abierta y desarrollo sostenible.

La senadora reiteró su beneplácito por la visita de la delegación canadiense y afirmó que el Senado mexicano mantiene puertas abiertas para fortalecer una visión compartida de prosperidad y estabilidad regional.