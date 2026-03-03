AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD IMPULSA AGENDA TRANSVERSAL EN FAVOR DE LAS MUJERES

* Con actividades culturales, conferencias magistrales, acciones preventivas y espacios de participación, el Ayuntamiento refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con la visión, impulso e interés del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez encabeza una agenda integral en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una serie de actividades que colocan en el centro la prevención de la violencia, la salud integral y el fortalecimiento del papel de las mujeres en la vida pública y económica del municipio. “El compromiso de nuestro Gobierno es trabajar todos los días para que las mujeres vivan libres de violencia, con acceso a la salud, a oportunidades de desarrollo y a espacios seguros, porque en Soledad avanzamos con hechos hacia una igualdad real”, afirmó el Alcalde.

Como parte medular de esta conmemoración, este miércoles 4 de marzo a las 10:00 horas se llevará a cabo en el Teatro y Centro Cultural de Soledad la conferencia “La Violencia Sí Tiene Nombre”, organizada por la Dirección de Cultura Municipal, con entrada gratuita. La ponencia será impartida por la conferencista Alejandra Ixchel Rivera y por la jefa de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género de la Guardia Civil Estatal, Alejandra Ramírez Villa, quienes abordarán la importancia de visibilizar, identificar y denunciar las distintas manifestaciones de violencia que enfrentan las mujeres.

En coordinación con la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado de San Luis Potosí, el viernes 6 de marzo a las 10:00 horas, también en el Teatro y Centro Cultural, se desarrollará la conferencia magistral “El Placer no es un Lujo, es Salud”, a cargo de la médica ginecóloga mexicana Mariana Robles Mejía, un espacio orientado a promover la salud integral y el bienestar femenino desde una perspectiva de derechos, reforzando la invitación a toda la población a sumarse a esta conmemoración desde la reflexión y la corresponsabilidad social.

Como parte de las acciones institucionales en territorio, la Guardia Civil Municipal de Soledad lleva a cabo la Semana Morada, que contempla actividades preventivas y de proximidad social en distintas colonias; entre ellas se incluyen módulos de vacunación en coordinación con la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en espacios como el CAF 01, Plaza La Vereda y Plaza Citadina; una Feria de Seguridad en la colonia La Virgen; una jornada en el área recreativa de la colonia La Constancia en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se instalará un módulo de detección de cáncer de mama y diversos servicios municipales; así como clases de zumba y defensa personal dirigidas al personal operativo y administrativo; la agenda culminará el domingo 8 de marzo con una convivencia familiar 3K en el Parque Lineal de Pavón, promoviendo la activación física y la integración comunitaria.

Además, el Instituto Municipal de la Juventud abrirá sus puertas el próximo 14 de marzo para la realización de un bazar dirigido a mujeres emprendedoras en avenida Bellavista número 1049, en Villas de San Lorenzo, donde podrán promocionar y comercializar sus productos; las interesadas podrán registrarse vía WhatsApp al 444 222 0766, fortaleciendo así la autonomía económica y la participación productiva de las soledenses.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez consolida una política pública cercana, preventiva y transversal, reafirmando que la conmemoración del 8M es también una oportunidad para fortalecer acciones concretas en favor de las mujeres.