San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Con trabajo diario y tecnología, logramos 90% de atención en reparación de calles: Alcalde Galindo

By Redacción
miércoles, marzo 4, 2026

  • El Presidente Municipal informó que en febrero se repararon 1,249 baches; las cuadrillas trabajan todos los días para reforzar la movilidad y seguridad vial en la ciudad.

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Gobierno Municipal mantiene un 90 por ciento de atención en los reportes ciudadanos de bacheo que se reciben a través de Güicho por WhatsApp, herramienta que —dijo— ha permitido fortalecer la comunicación directa con la población y agilizar las respuestas en campo.

“El promedio es de 26 reportes diarios, todos se valoran técnicamente y se programan para su atención. Hemos dado la instrucción de que las cuadrillas trabajen todos los días y que se prioricen los puntos que representan mayor riesgo para la ciudadanía”, declaró el Presidente Municipal, al destacar que se atienden con carácter inmediato baches en vialidades primarias, zonas de alta circulación y áreas cercanas a equipamiento urbano.

Enrique Galindo detalló que tan solo durante el mes de febrero se logró la reparación de 1,249 baches en distintos sectores de la ciudad, resultado del despliegue operativo permanente y de la colaboración ciudadana. “Cuando la gente reporta, nosotros respondemos. Esa coordinación nos permite mejorar la seguridad vial y las condiciones de movilidad”, afirmó.

El Alcalde reiteró que su administración mantiene supervisión constante en campo y seguimiento puntual a cada reporte recibido a través de Güicho. “La participación ciudadana es clave para mantener una ciudad funcional y segura. Invitamos a las y los potosinos a enviar sus reportes al 444 165 3081 para darles una atención ágil y eficiente”, expresó.

Finalmente, el Alcalde Enrique Galindo subrayó que este esquema de trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridad permite ofrecer resultados medibles y fortalecer el compromiso del Gobierno de la Capital con el mantenimiento permanente de la infraestructura urbana.

