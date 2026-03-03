“La magia de ser tú: el poder de volver a ti” inspira a mujeres potosinas a reescribir su propia historia

Durante el encuentro, se invitó a las mujeres a cuestionar la narrativa que guía sus vidas y a reconocer que siempre es posible reconstruirse desde el amor propio y la autoobservación.

SLP.– En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, con la jornada “Unidas somos poderosas”, el DIF Municipal de San Luis Potosí llevó a cabo la conferencia “La magia de ser tú: el poder de volver a ti”, impartida por Gabriela Ávila Veyna, un espacio de reflexión profunda sobre la identidad, el amor propio y la valentía de transformar nuestra narrativa personal.

Durante su intervención, motivó a reconocer que muchas veces no somos lo que nos pasó, sino la manera en que aprendimos a contarlo y el impacto que eso tuvo en nuestras decisiones.

La invitación fue clara: mirar hacia el interior, auto observarse, reconocer lo que se disfruta, darse permiso de sentir gozo y construir equilibrio entre el mundo interno y externo. “La magia de ser tú no es la versión que sobrevivió, sino la que se atreve a reconstruirse”, expresó, animando a las mujeres a dejar de esperar de los demás el amor y la lealtad que primero deben brindarse a sí mismas.

Estas acciones forman parte de la visión impulsada por el Alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, quien ha reiterado que cada mujer es una razón poderosa para seguir construyendo un San Luis Amable, donde el bienestar emocional, la igualdad y el respeto sean pilares fundamentales.

El DIF Municipal reafirma así su compromiso de generar espacios que fortalezcan su autoestima, el bienestar emocional y el empoderamiento de las mujeres, convencido de que cada una es una razón para seguir construyendo un San Luis amable y humano.