Mezcal potosino “El Corral de Beto” gana Oro y Plata en el Concurso CAVA 2026

⁠Por cuarto año consecutivo, la marca fue galardonada como uno de los mejores mezcales del país.

El mezcal El Corral de Beto, elaborado en San Luis Capital, fue reconocido por cuarto año consecutivo en el Concurso CAVA 2026, consolidándose como umezcalera etiquetas destacadas a nivel nacional dentro de esta competencia especializada que reúne a las mejores marcas del país.

En esta edición correspondiente a la 10ª entrega del Concurso Top 99 Vinos Mexicanos/Mezcales, organizado por Revista CAVA la marca potosina obtuvo medalla de Oro para su mezcal abocado con nogal y medalla de Plata para su mezcal joven, tras una rigurosa cata a ciegas realizada por jueces expertos en vino y mezcal en sedes como Ciudad de México y Oaxaca.

El certamen es considerado uno de los más importantes del país, ya que reúne a especialistas nacionales e internacionales que evalúan calidad, aroma, cuerpo y carácter de cada etiqueta participante, posicionándose como un referente dentro de la industria mexicana de vinos y mezcales.

Este reconocimiento no solo fortalece la presencia de El Corral de Beto en el mercado nacional, sino que también San Luis Capital como un punto clave en la producción de destilados artesanales de alta calidad, reafirmando el talento y la tradición mezcalera que distingue a la región, en línea con la política pública de impulso al turismo y al desarrollo económico que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.