ESTADO GENERA NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES CON “EMPLÉATE SIN LÍMITES”

* Más de 500 vacantes serán ofertadas por 27 empresas del Parque Industrial 3 Naciones durante la feria, este 5 de marzo en Plaza Tangamanga.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fortalece la vinculación directa entre empresas y buscadores de empleo, acercando oportunidades laborales bien remuneradas a las y los potosinos. Este jueves 5 de marzo se realizará la feria del empleo “Empléate sin Límites – Parque 3 Naciones 2026”, en la explanada interior de Plaza Tangamanga, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

En esta jornada participarán 27 empresas del Parque Industrial 3 Naciones, que ofertarán más de 500 vacantes para perfiles profesionistas, técnicos, administrativos y operativos, en áreas como producción, mantenimiento, calidad, logística, supervisión, ingeniería y gerencias. Con ello, se impulsa el fortalecimiento sin límites de sectores estratégicos y se generan condiciones para el crecimiento económico con justicia social.

Además, se instalarán módulos de acompañamiento institucional con la participación de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) y el Centro de Conciliación Laboral (CCL), brindando orientación integral y servicios complementarios. Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el cambio que se vive y se siente, consolidando el empleo formal como motor de desarrollo y bienestar para las familias potosinas.