CENTRO DE NEGOCIOS POTOSÍ SE POSICIONA COMO RECINTO DE CLASE MUNDIAL

• Más de 20 eventos en el primer bimestre de 2026 lo consolidan como punto estratégico en la zona metropolitana.

Siguiendo la estrategia de atracción económica del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para 2026, el Centro de Negocios Potosí se ha consolidado como un recinto de clase mundial, albergando más de 20 eventos en lo que va del año. Este espacio forma parte del cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, ofreciendo infraestructura moderna y funcional para eventos empresariales, sociales, académicos, deportivos, comerciales y mucho más.

Ubicado en la zona sur-poniente de la capital, el recinto cuenta con más de 45 mil metros cuadrados de construcción, 13 salones configurables, salas de reuniones, vestíbulo, lobby, estacionamiento y áreas comunes. La directora general,Yathziryy Arahi Vitales Medina, destacó que su arquitectura vanguardista, vista panorámica al Parque Tangamanga I y cercanía con la nueva Ruta Alterna hacia la Zona Industrial fortalecen su competitividad.

Para este mes ya se encuentran programados eventos comerciales, convenciones religiosas, certificaciones gubernamentales y seminarios privados. Así mismo, se hace la invitación al sector empresarial, organizaciones civiles y público en general para considerar este espacio como sede de sus próximas actividades, destacando que ofrece mobiliario, vigilancia, áreas de cocina y servicios integrales. Las y los interesados pueden comunicarse a través de sus redes sociales o a los correos electrónicos vsoler@ccslp.com.mx, smartinez@ccslp.com.mx y ksalas@ccslp.com.mx.