ESTADO

ESTADO IMPULSA EL EMPRENDIMIENTO EN LAS CUATRO REGIONES

miércoles, marzo 4, 2026

• Se entregaron 338 mil pesos a emprendedores, para fortalecer su operación y crecimiento.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de respaldar a quienes generan empleo y dinamizan la economía local, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) realizó la entrega de apoyos del Plan Emergente de Financiamiento. Esta acción forma parte de la política económica sin límites que impulsa el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, para acercar oportunidades reales para las y los emprendedores.
El Coordinador General Ejecutivo de SIFIDE, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, encabezó la entrega de cheques por un monto total de 338 mil pesos en beneficio de 10 personas emprendedoras. Los recursos serán destinados al mejoramiento de infraestructura básica y al abastecimiento de insumos, lo que permitirá fortalecer la operación diaria y consolidar el crecimiento de sus negocios.
Estos apoyos están dirigidos a micro y pequeñas empresas, consideradas el motor de la economía familiar y regional. Con financiamiento accesible y oportuno, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de acompañar a quienes emprenden en las cuatro regiones, promoviendo mayor estabilidad, productividad y desarrollo económico sostenible.

