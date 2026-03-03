13.5 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Con confianza y unidad, líderes tianguistas de 133 rutas refrendan respaldo hacia el Gobierno de Enrique Galindo

By Redacción
miércoles, marzo 4, 2026

  • Líderes tianguistas reafirman su compromiso con el orden y la legalidad, este esfuerzo conjunto fortalecerá el desarrollo del comercio tradicional y el bienestar de las familias de San Luis Capital.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto, líderes tianguistas de las 133 rutas del municipio acudieron a las oficinas del Gobierno Municipal para expresar su respaldo a las acciones que impulsa la administración que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Durante el encuentro, representantes del comercio tradicional manifestaron su disposición para fortalecer el diálogo institucional y continuar con el trabajo de manera coordinada con la autoridad municipal.

El Gobierno Municipal destacó que esta iniciativa de líderes tianguistas demuestra su compromiso con el orden, la legalidad y el desarrollo del comercio tradicional, sector que representa una fuente importante de empleo y sustento para miles de familias potosinas.

Esta suma de esfuerzos consolida una agenda común orientada a mejorar las condiciones del comercio tradicional, garantizando reglas claras y un entorno de legalidad que beneficie tanto a comerciantes como a la población.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan el desarrollo económico con responsabilidad, orden y visión de futuro.

