Senado declara constitucional la reforma laboral de 40 horas con un día de descanso semanal

El pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de aprobación constitucional de la reforma con la que se reducirá paulatinamente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Al recibir de la Cámara de Diputados el proyecto de declaratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución, el pleno del Senado hizo el escrutinio del voto en favor de los Congresos estatales: Baja California; Baja California Sur; Campeche.; Chiapas; Colima; Guanajuato; Hidalgo; Estado de México; Michoacán; Morelos; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa.; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz; Yucatán; Zacatecas y Ciudad de México.

“Se aprueba el decreto por el que se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación”, dijo la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

La implementación de esta reforma será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

Sin embargo, la reforma estableció que será obligatorio al menos un día de descanso para los trabajadores a la semana, aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social considera que las empresas deberán otorgar dos días de descanso para sus trabajadores.

Ahora está pendiente que el Congreso de la Unión emita la ley reglamentaria de esta reforma constitucional.

Con información de Latin Us