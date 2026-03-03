EE.UU. asegura haber destruido 17 barcos y 100 misiles balísticos de Irán

El Ejército de Estados Unidos aseguró este martes haber destruido 17 barcos militares de Irán, así como unos 100 misiles balísticos, durante los operativos realizados esta semana posterior a la misión Furia Épica ejecutada el pasado fin de semana.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó en una actualización, publicada en su cuenta de X, que decenas de sus aviones bombarderos destruyeron 17 barcos y un submarino durante una misión en un puerto militar en el sur de la nación islámica.

Un total de 2 mil objetivos han sido atacados, incluidos 100 misiles balísticos que fueron destruidos, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, titular del Comando Central.

Cooper, quien juega un rol protagónico en las operaciones estadounidenses en Oriente Medio, detalló que la destrucción de los barcos iraníes han dejado al régimen sin ninguna embarcación militar identificable en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán, donde habían tenido presencia durante décadas.

Además, las fuerzas armadas de Estados Unidos indican que Irán posee 5 mil misiles balísticos y otros 2 mil drones que son parte de los objetivos que están siendo atacados conjuntamente con Israel.

Sobre novedades en los operativos, el almirante Cooper indicó que el Ejército ha realizado ataques masivos con drones de la fuerza de tarea “Scorpion Strike“, cuyo diseño está inspirado en armamento creado originalmente en Irán y que fueron adaptados en Estados Unidos para realizar ataques unidireccionales a escala.

Este es el primer reporte de la guerra realizado directamente por el militar de alto rango a cargo de los operativos en la zona desde que iniciaron las hostilidades el fin de semana.

Antes de esta actualización y datos precisos de los objetivos militares destruidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho en el Senado que la intensidad de los ataques sería cada vez mayor en las próximas horas.

Con información de EFE.