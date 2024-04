Denuncia de guerra sucia con inteligencia artificial en contra de Enrique Galindo llega al INE

Equipo jurídico del candidato a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, presentó denuncia de hechos por calumnia y difusión de información falsa.

El día de hoy, el equipo jurídico de la campaña de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, presentó ante el INE denuncia de hechos de conductas violatorias de la normatividad electoral por calumnia y difusión de información falsa relacionada con el uso de inteligencia artificial, donde se alteró voz e imagen del candidato a la presidencia municipal Enrique Galindo Ceballos sobre temas relacionados con agua e inseguridad.

La denuncia de hechos fue interpuesta por el abogado José Mario de la Garza Marroquín, quien encabeza el equipo jurídico, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, a cargo de Hugo Patlán Matehuala, en contra de quien resulte responsable de esta conducta ilícita en materia electoral.

La denuncia detalla tanto la publicación del video original que se publicó el pasado 14 de febrero, en el canal de Youtube de la UIL UNESCO con el título: “Enrique Galindo Ceballos, Mayor of the UNESCO learning city of San Luis Potosí, México”, así como el video alterado y tema de la denuncia, publicado el 23 de abril a partir de las 12:15 am en la página de Facebook de “El Nuevo Día”, con una duración de 33 segundos en formato reel en el que se utilizó imagen del video arriba referido, con el audio modificado.

Por tratarse de un hecho grave y trascendental por el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, para la difusión de información y noticias falsas con el propósito de generar una percepción negativa del suscrito ante el electorado, se presentó esta denuncia de hechos ante el INE junto con la Sala Regional Especializada del TEPJE, con la finalidad de conocer y sustanciar esta queja.

Cabe destacar, que es el primer caso en el que se utiliza inteligencia artificial para cometer calumnia en contra de un candidato a un cargo de elección popular que se encuentra en campaña, por lo que se trata de una conducta que por su trascendencia impacta en los comicios federales y locales.

La denuncia interpuesta ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, es para que el INE y la Sala Regional Especializada del TEPJF atraigan el caso, a efecto que sea la autoridad federal la que establezca el criterio que ha de regir en la creación y difusión de contenidos calumniosos y fake news con herramientas de tecnología artificial.

