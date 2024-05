Sonia Mendoza se compromete con constructores

Hay más de 2 mil 500 baches que afectan cotidianamente a los potosinos que transitan por la capital

El ayuntamiento desperdició recursos en un programa que en cuestión de calidad no duró más de tres meses

Desde el primer momento de llegar al Gobierno Municipal, arrancaré un programa intenso de bacheo: Sonia Mendoza

La candidata de la coalición «Seguimos haciendo Historia» Sonia Mendoza Díaz , destacó que el 95% por ciento del recurso municipal para obra pública se destinó a un programa de vialidades que en calidad de obra no duró más de tres meses.

La candidata a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí por los Partidos Verde, PT y Morena, sostuvo una reunión con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ante quienes destacó que desde el primer momento, de llegar al Gobierno Municipal, arrancará un programa de bacheo con el que se atenderán los más de 2 mil 500 baches que afectan cotidianamente a los potosinos que transitan por la capital.

“No es posible que en un trienio completo no exista infraestructura urbana que sume al desarrollo del municipio, no hay obra nueva, no existe mantenimiento a la infraestructura pública, cero creación y mantenimiento de espacios deportivos, ni centros comunitarios, mucho menos áreas verdes, parques y jardines que son necesarios para dar calidad de vida a los potosinos.

La candidata Sonia Mendoza concluyó que no es posible que la inversión hecha en repavimentaciones, sea inversión tirada a la basura pues a tres meses de concluirlas ya presentan fallas e incluso, generarán problemas para quienes habitan en esas zonas.

