Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres: Alcalde Galindo fortalece mecanismos de prevención

El Presidente Municipal Enrique Galindo encabeza instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres del Municipio de San Luis Potosí.

Este miércoles, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la ceremonia de instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres del Municipio de San Luis Potosí. El mecanismo que articula toda la política pública del gobierno municipal es el único en el estado: “Me da mucho orgullo ser el único municipio aunque por otro lado me encantaría que hubiera muchos sistemas para que después haya uno que integralmente nos junte a todos”, expresó el Presidente Municipal.

El Alcalde Enrique Galindo aseguró que se ha hecho un gran trabajo desde la Instancia Municipal de las Mujeres con la contención que hace la Puerta Violeta, la prevención de Mi Brigada Violeta, y ahora con el nuevo Sistema Municipal: “Todas son herramientas para cambiar la condición de las mujeres en San Luis Potosí”.

El Alcalde recordó que el municipio tiene declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde el año 2017 por lo que afirma que, desde el inicio de la gestión, en el Gobierno Municipal se ha trabajado intensamente para ayudar a salir de ese señalamiento nacional a la Capital: “A mí no me gusta esa marca y estamos luchando para salir de ella. No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad como Alcalde”, refirió el Presidente Municipal.

El Presidente Municipal Enrique Galindo recordó otra de las aristas en el tema: la creación de la Guía para Erradicar la Violencia Política de Género, que emanó del Cabildo Municipal: “los mecanismos se han construido gracias a que tenemos un compromiso real con las niñas, las adolescentes y las mujeres. Hoy lo suscribimos con este sistema”. Agradeció a todos los actores que participan en esta lucha, al DIF Municipal, al Cabildo, a las Asociaciones Civiles, y a las distintas áreas municipales que trabajan de manera transversal.

En el uso de la voz, la Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Guadalupe Almaguer, refirió que el impacto con el nuevo mecanismo es muy alto porque los objetivos del Sistema Municipal deberán estar alineados a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo y a la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Con este Sistema se hace fundamental la suma de voluntades para saldar la deuda con las mujeres y las niñas de San Luis Potosí. Esto ha sido posible con la voluntad del Alcalde Enrique Galindo que respalda incondicionalmente a la Instancia Municipal de las Mujeres”, manifestó Guadalupe Almaguer Pardo.

Share this: Twitter

Facebook